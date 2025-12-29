Matehuala.- El DIF lleva a cabo la campaña Cobijando grandes corazones para captar ropa abrigadora y regalarla a quienes más lo necesitan en esta temporada de invierno, por lo que han estado recorriendo algunos lugares para entregarla a personas de escasos recursos.

En esta campaña personal del DIF ha acudido a la colonia República, así como a la Plaza Benito Juárez, donde instalan un módulo y colocan diferentes prendas de vestir y chamarras, las cuales son donadas a las personas que lo necesitan, pues hay mucha gente que no cuenta con chamarras para esta temporada invernal.

En esta campaña hubo buena respuesta de la gente que acudió por ropa abrigadora para esta temporada, pues el frío apenas está empezando y se pronostica que llegue a bajar más la temperatura.

Se espera recorrer más lugares de la ciudad para continuar llevando ropa abrigadora a las personas en condiciones vulnerables, también se exhorta a la población que pueda apoyar a las personas de escasos recursos donando cobijas o chamarras para evitar que sufran enfermedades respiratorias, que son comunes en esta temporada, en las que lamentablemente si la gente no se cuida se pueden llegar a complicar su mal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí