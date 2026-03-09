Candidato a la alcaldía, el más carismático

CIUDAD VALLES.- Afirma David Medina Salazar que su gallo para candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es "el que sea más fácil de vender".

Cuando se le preguntaba sobre sus "gallos" o los que él considera como prospectos para la candidatura a la alcaldía por el Verde, resaltó que el partido es una "marca" que no existía en Valles y que forma parte de un proyecto que proviene desde el 2021, año que ganó la alcaldía por primera vez.

Ha barajado los nombres de Anel Coronado, tesorera del Ayuntamiento, de Santiago Nales, oficial mayor, de Juan Pablo Maldonado, regidor y en la última ocasión también nombró al síndico y expriista, Víctor Manuel Palomares Tejeda.

Al final, no se decantó por ningún nombre, sino que dijo que será el candidato a la Presidencia quien "más fácil se pueda vender".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí