logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Fotogalería

Dueño del Inter Miami revela salario de Lionel Messi

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Candidato a la alcaldía, el más carismático

Será el aspirante, el más fácil de vender, por su imagen, dice el alcalde

Por Redacción

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Candidato a la alcaldía, el más carismático

CIUDAD VALLES.- Afirma David Medina Salazar que su gallo para candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es "el que sea más fácil de vender".

Cuando se le preguntaba sobre sus "gallos" o los que él considera como prospectos para la candidatura a la alcaldía por el Verde, resaltó que el partido es una "marca" que no existía en Valles y que forma parte de un proyecto que proviene desde el 2021, año que ganó la alcaldía por primera vez.

Ha barajado los nombres de Anel Coronado, tesorera del Ayuntamiento, de Santiago Nales, oficial mayor, de Juan Pablo Maldonado, regidor y en la última ocasión también nombró al síndico y expriista, Víctor Manuel Palomares Tejeda.

Al final, no se decantó por ningún nombre, sino que dijo que será el candidato a la Presidencia quien "más fácil se pueda vender".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla
    Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

    Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

    SLP

    Redacción

    Miles de mujeres de la Huasteca potosina se unieron en Axtla para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

    Encuentran sin vida a jornalero en parcela cercana a San Isidro
    Encuentran sin vida a jornalero en parcela cercana a San Isidro

    Encuentran sin vida a jornalero en parcela cercana a San Isidro

    SLP

    Huasteca Hoy

    La Fiscalía General del Estado realiza investigaciones tras el hallazgo sin signos de violencia.

    Mujeres realizan taller guardines del riesgo
    Mujeres realizan taller guardines del riesgo

    Mujeres realizan taller guardines del riesgo

    SLP

    Carmen Hernández

    Galardonan a mujeres rioverdenses del año
    Galardonan a mujeres rioverdenses del año

    Galardonan a mujeres rioverdenses del año

    SLP

    Carmen Hernández