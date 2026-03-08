logo pulso
Galardonan a mujeres rioverdenses del año

Por Carmen Hernández

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Galardonan a mujeres rioverdenses del año

RIOVERDE.- Autoridades municipales entregan reconocimiento a 8 mujeres en diversos ámbitos como las mujeres del año. 

El evento se desarrolló en conocido hotel de la ciudad lugar con la presencia de la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Aracely Martínez Acosta, Verónica Salazar, el alcalde Arnulfo Urbiola Román y la titular del DIF Karina Quintero. 

En esta ocasión se reconoció la trayectoria y trabajo de las mujeres más distinguidas del año. 

Fueron reconocidas María Rostro, Magdalena Rodríguez, en el ámbito educativo, María Elena Torre Aguirre en Salud, Noemí Maya Castillo en el rubro empresarial. 

Así como María Guadalupe Ledezma Castillo en altruismo, María Jovita Zapata Salas en deportes, Aglael Anahí Rocha Robles ámbito rural y en trayectoria profesional María Guadalupe Márquez García. 

Las galardonadas estuvieron acompañados de sus familiares y amigos. 

Como parte del evento se ofreció un programa cultural, donde participaron Las Cigarritas, el Ballet Folklórico la Media Luna.

