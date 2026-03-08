Mujeres realizan taller guardines del riesgo

Rioverde.- Mujeres participan en el taller Guardianas del Riesgo en el Día Internacional de la Mujer, donde realizaron varias acciones enfocadas a la prevención y el rescate.

La dirección de Protección Civil Municipal impartió capacitaciones enfocadas a la prevención, como búsqueda y rescate, primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación, entre otros, que les serán de gran utilidad hasta poder salvar una vida.

Lo que se busca es que las mujeres tengan las herramientas necesarias para que actuar en situaciones de emergencia, que serán muy importantes.

Se tienen programadas varias capacitaciones para las mujeres, que será de gran beneficio personal.

