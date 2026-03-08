logo pulso
Estado

Mujeres realizan taller guardines del riesgo

Por Carmen Hernández

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Rioverde.- Mujeres participan en el taller Guardianas del Riesgo en el Día Internacional de la Mujer, donde realizaron varias acciones enfocadas a la prevención y el rescate. 

La dirección de Protección Civil Municipal impartió capacitaciones enfocadas a la prevención, como búsqueda y rescate, primeros auxilios, manejo de extintores, evacuación, entre otros, que les serán de gran utilidad hasta poder salvar una vida. 

Lo que se busca es que las mujeres tengan las herramientas necesarias para que actuar en situaciones de emergencia, que serán muy importantes.  

Se tienen programadas varias capacitaciones para las mujeres, que será de gran beneficio personal.

La víctima, originaria de Altamira y trailero de profesión, visitaba el municipio con su familia.

Familiares informaron que el hombre padecía epilepsia y alcoholismo

