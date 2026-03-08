Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

Durante la movilización, mujeres de distintas edades y provenientes de municipios de la Huasteca potosina se congregaron para participar en el recorrido.
En su mensaje, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se refirió a la importancia de la unidad y la sororidad entre mujeres, así como a la participación femenina en distintos ámbitos públicos y profesionales.
También señaló que las agresiones contra niñas, adolescentes y mujeres deben enfrentarse conforme a la ley.
La senadora indicó que la lucha por los derechos de las mujeres continúa y llamó a mantener la participación en estos temas.