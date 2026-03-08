logo pulso
Estado

Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

Miles de mujeres de la Huasteca potosina se unieron en Axtla para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Por Redacción PULSO

Marzo 08, 2026 03:17 p.m.
En el municipio de Axtla de Terrazas se realizó una marcha con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la que participaron miles de mujeres junto a la senadora Ruth González Silva.

Durante la movilización, mujeres de distintas edades y provenientes de municipios de la Huasteca potosina se congregaron para participar en el recorrido.

En su mensaje, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se refirió a la importancia de la unidad y la sororidad entre mujeres, así como a la participación femenina en distintos ámbitos públicos y profesionales.

También señaló que las agresiones contra niñas, adolescentes y mujeres deben enfrentarse conforme a la ley.

La senadora indicó que la lucha por los derechos de las mujeres continúa y llamó a mantener la participación en estos temas.

