Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

En el municipio de Axtla de Terrazas se realizó una marcha con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la que participaron miles de mujeres junto a la senadora Ruth González Silva.

Durante la movilización, mujeres de distintas edades y provenientes de municipios de la Huasteca potosina se congregaron para participar en el recorrido.

En su mensaje, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se refirió a la importancia de la unidad y la sororidad entre mujeres, así como a la participación femenina en distintos ámbitos públicos y profesionales.

También señaló que las agresiones contra niñas, adolescentes y mujeres deben enfrentarse conforme a la ley.

La senadora indicó que la lucha por los derechos de las mujeres continúa y llamó a mantener la participación en estos temas.