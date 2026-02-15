logo pulso
Estado

Cañeros deberán respetar reglas para quema de gramínea

Exhorta PC a comuneros o ciudadanos evitar quemar la basura

Por Redacción

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Cañeros deberán respetar reglas para quema de gramínea

CIUDAD VALLES.- Pide el director de Protección Civil Municipal que no hagan quemas de ningún tipo en este inicio del calor y luego de que este sábado ya se rebasaron los 30 grados centígrados en lo que va del año. 

La petición la dirigió a los cañeros Miguel Ángel Sánchez, que por método de trabajo, tienen que hacer las quemas, a quienes dijo que se debe seguir la Norma 015 de la Semarnat y preparar los terrenos y la gente suficiente para cuando haya que prender fuego a las cañas. 

Dijo que las quemas están permitidas por ley, pero debe haber comunicación con Protección Civil para poder apoyar tanto con asesoría como con los recursos a la mano, pues, dijo, la temporada de incendios comenzó desde el 15 de enero pasado. 

A los comuneros o habitantes de zonas donde no pasa el camión de la basura les pidió organizarse para trasladarla y evitar las quemas a toda costa, porque cualquier descontrol puede ser muy riesgoso.

