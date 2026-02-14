Misterio por pérdida de nivel del río Valles

CIUDAD VALLES.- Surge misterio sobre la pérdida de nivel del Río Valles, en la parte norte de la zona urbana, aunque los estudios sobre el caso se darán a conocer en marzo de este año.

Darío Fernando González Castillo, director de Conagua en el Estado dijo que no quiere adelantarse a especular nada sobre el bajo nivel que presenta el río a la altura de La Hincada, cuestión que pierde toda lógica, porque existe más nivel en partes bajas que en las altas.

En un principio, eventos geológicos ocurridos en Tamaulipas hicieron pensar en la posibilidad de que se hubiese agrietado el fondo ribereño y eso hacer menguar el nivel, aunque no se tiene certeza de nada, salvo cuando el equipo de técnicos de Conagua entregue su reporte sobre la Investigación que se comenzó al respecto, pero falta tiempo.