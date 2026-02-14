logo pulso
Estado

Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles

Aún no entra el afluente en estatus de sequía

Por Redacción

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles

CIUDAD VALLES.- Sin tandeos, pero sí con semaforización vigilarán el buen estado y nivel del Río Valles, de acuerdo con el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Darío Fernando González Castillo. 

La mañana de este viernes 13 de febrero, el titular de Conagua, junto a autoridades municipales de Valles y El Naranjo, así como de asociaciones agrícolas discutieron sobre las condiciones actuales del río y se concluyó con que el afluente tiene 61 centímetros de nivel, dos menos que el año pasado (a pesar de que el año pasado, para estas fechas, no había llovido casi nada y en este 2026, venimos de dos temporadas de lluvias). 

Aunque no ha llovido este año, todavía no entra el río en estatus de sequía para la Conagua y el pronóstico del Servicio Meteorológico es que abril será lluvioso. 

Cómo en años anteriores, se impondrá el semáforo sobre el estado del río, siendo el rojo, suspensión de extracción y en verde, aprovechamiento del recurso.

