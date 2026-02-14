logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Fotogalería

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Instalan tianguis de San Valentín

Ofrecen diversos productos para regalar al ser amado

Por Jesús Vázquez

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Instalan tianguis de San Valentín

Matehuala.- En el Parque Vicente Guerrero fue instalada la Feria de San Valentín, en la cual se colocaron un gran número de comerciantes ofreciendo varios productos para regalar en el día del amor y la amistad.

El 14 de febrero es una fecha en la que muchos compran regalos para sus amigos, novias, novios, esposos, esposas y amantes y es una oportunidad para que los comerciantes tengan buenas ventas, en los últimos años se ha llevado a cabo este tianguis.

La Feria de San Valentín se instaló desde el jueves por la noche y permanecerá hasta este sábado, donde los comerciantes tienen una gran variedad de productos como camisas de parejas, collares, dulces en forma de corazón, postres, peluches, flores y hasta lencería para mujeres, esta última es de las más vendidas y los comerciantes esperan este año tener buenas ventas.

Gran parte de los clientes son jóvenes de secundaria, bachillerato y universitarios para los intercambios de regalos, y uno que otro que planea regalarle un obsequio a la chica o chico que les gusta para pedirle ser su pareja. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se agotan lugares en escuelas primarias
Se agotan lugares en escuelas primarias

Se agotan lugares en escuelas primarias

SLP

Jesús Vázquez

Entregarán tarjetas de becas del Bienestar
Entregarán tarjetas de becas del Bienestar

Entregarán tarjetas de becas del Bienestar

SLP

Redacción

En marzo extraerán agua de pozo Miravalles
En marzo extraerán agua de pozo Miravalles

En marzo extraerán agua de pozo Miravalles

SLP

Redacción

Instalan señalética vial en el Bulevar Turístico
Instalan señalética vial en el Bulevar Turístico

Instalan señalética vial en el Bulevar Turístico

SLP

Jesús Vázquez