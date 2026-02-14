Instalan tianguis de San Valentín

Matehuala.- En el Parque Vicente Guerrero fue instalada la Feria de San Valentín, en la cual se colocaron un gran número de comerciantes ofreciendo varios productos para regalar en el día del amor y la amistad.

El 14 de febrero es una fecha en la que muchos compran regalos para sus amigos, novias, novios, esposos, esposas y amantes y es una oportunidad para que los comerciantes tengan buenas ventas, en los últimos años se ha llevado a cabo este tianguis.

La Feria de San Valentín se instaló desde el jueves por la noche y permanecerá hasta este sábado, donde los comerciantes tienen una gran variedad de productos como camisas de parejas, collares, dulces en forma de corazón, postres, peluches, flores y hasta lencería para mujeres, esta última es de las más vendidas y los comerciantes esperan este año tener buenas ventas.

Gran parte de los clientes son jóvenes de secundaria, bachillerato y universitarios para los intercambios de regalos, y uno que otro que planea regalarle un obsequio a la chica o chico que les gusta para pedirle ser su pareja.

