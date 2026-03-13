Castigos a chicotazos: vuelven los diablos de Tanlajás

CIUDAD VALLES. Autoridades culturales de Tanlajás invitaron a la población a participar en la tradición de los diablos, una de las celebraciones con mayor historia en la Huasteca potosina, que se realizará del 1 al 5 de abril.

El director de Cultura y Turismo del municipio, Ángel Abdiel Santiago Villaverde, presentó el programa de actividades en la sede de Turismo Estatal. Entre los eventos contemplados se encuentran el toreo de diablos en la plaza, cabalgatas, rutas 4X4 y demostraciones gastronómicas, incluyendo postres y productos derivados del piloncillo.

Durante la presentación, el alcalde Humberto Lucero Magaña destacó también los atractivos naturales del municipio y señaló que el río El Coy, que nace y termina en Tanlajás, es uno de los más limpios y mejor conservados de la región Huasteca.

La tradición de los diablos tiene alrededor de 100 años de historia y está basada en un antiguo enfrentamiento simbólico entre comuneros de origen cristiano y pobladores autóctonos con prácticas alejadas de la Iglesia.

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Dentro de la celebración, el toreo de diablos consiste en un reto entre el toreador o vaquero y el personaje del diablo, quien responde con azotes o chicotazos como parte del ritual festivo.