Celebran aniversario del Ejército Mexicano

CIUDAD VALLES.- En el 36 Batallón de Infantería los elementos castrenses que no están de comisión en otras entidades celebraron los 113 años de la incorporación del Ejército Constitucionalista.

El Teniente Coronel de Infantería y encargado provisional del 36 Batallón de Infantería, Roberto Hernández González encabezó la ceremonia para conmemorar el compromiso de las fuerzas castrenses cuando el 13 de febrero de 1913, Victoriano Huerta usurpó la Presidencia de la República a Francisco I. Madero y el Congreso de Coahuila decretó la creación del Ejército Constitucionalista, una fuerza militar que iría en contra de la usurpación.

En la ceremonia estuvieron alcaldes y representantes de varios municipios y hubo una recepción poco después en un salón de eventos de la zona militar, que sigue con pocos elementos, por las comisiones que se les asignaron a la mayoría.