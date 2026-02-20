logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Celebran aniversario del Ejército Mexicano

Por Redacción

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Celebran aniversario del Ejército Mexicano

CIUDAD VALLES.- En el 36 Batallón de Infantería los elementos castrenses que no están de comisión en otras entidades celebraron los 113 años de la incorporación del Ejército Constitucionalista.

El Teniente Coronel de Infantería y encargado provisional del 36 Batallón de Infantería, Roberto Hernández González encabezó la ceremonia para conmemorar el compromiso de las fuerzas castrenses cuando el 13 de febrero de 1913, Victoriano Huerta usurpó la Presidencia de la República a Francisco I. Madero y el Congreso de Coahuila decretó la creación del Ejército Constitucionalista, una fuerza militar que iría en contra de la usurpación.

En la ceremonia estuvieron alcaldes y representantes de varios municipios y hubo una recepción poco después en un salón de eventos de la zona militar, que sigue con pocos elementos, por las comisiones que se les asignaron a la mayoría.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Controlan incendios en Mexquitic y Ciudad Fernández
Controlan incendios en Mexquitic y Ciudad Fernández

Controlan incendios en Mexquitic y Ciudad Fernández

SLP

Pulso Online

Se refuerzan brigadas en Cerritos y Guadalcázar para evitar avance de incendios en zonas serranas.

Sancionará Ecología a carniceros de mercado
Sancionará Ecología a carniceros de mercado

Sancionará Ecología a carniceros de mercado

SLP

Redacción

Presentan aplicación de guía turística
Presentan aplicación de guía turística

Presentan aplicación de guía turística

SLP

Redacción

Facilitará la estancia de turistas en Valles

Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura
Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura

Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura

SLP

Redacción

Abundaron las bebidas espirituosas