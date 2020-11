Centros Estatales de Conciliación, sin presupuesto

CIUDAD VALLES.- El abogado laborista Gilberto Almendárez Marín dio a conocer que no hay personal ni tampoco instalaciones para el cambio de paradigma jurídico laboral que propuso la reforma laboral de abril de 2019 y que eliminó las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para crear los nuevos Centros Estatales de Conciliación y Registros Sindicales.

El que también fue secretario del Ayuntamiento en los primeros cuatro meses de la actual administración, explicó que será una aventura completa someterse al sistema, dado que no hay ningún antecedente en el mundo sobre algo igual y que por principio de cuentas fue votada en el Congreso fast track en abril del año pasado y no se preparó presupuesto para este fin en 2019 para su inicio en 2020, así que aunque ya existen los CECRS, no tienen personal y no cuentan ni siquiera con oficinas en Valles.