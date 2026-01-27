logo pulso
Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Choca camión urbano contra un automóvil

Por Redacción

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Choca camión urbano contra un automóvil

CIUDAD VALLES.- Un autobús urbano derrapó y chocó contra un vehículo particular, frente a la escuela secundaria Dunstano Gómez Castillo.

El accidente se suscitó la noche del domingo, cuando el chofer del autobús número 129 circulaba con dirección de la zona centro hacia el libramiento.

Pero al llegar al tope que se ubica frente al mencionado plantel educativo, la unidad derrapó; por eso perdió el control del volante y con la parte posterior chocó el costado izquierdo de un vehículo marca Mazda, color gris.

El sedán era conducido por María del Rosario, de 43 años de edad, quien resultó con lesiones en cuello y espalda, motivo por el cual tuvo que ser auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja.

Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, aunque al final ambos conductores llegaron a un acuerdo.

