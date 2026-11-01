Choca motociclista contra automóvil

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CIUDAD VALLES.- La conductora de un automóvil no tuvo precaución al cruzar la Carretera al Ingenio y provocó un choque con un motociclista.

El percance sucedió alrededor del mediodía, en el cruce con la calle Felipe Ángeles de la colonia Francisco Villa, adonde llegaron para tomar conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

De acuerdo con la información recabada, la conductora de un vehículo marca BMW, color negro, con placas de una organización campesina, salió de la colonia Francisco Villa sobre la calle Felipe Ángeles.

Sin embargo, no tuvo precaución al cruzar la Carretera al Ingenio y se atravesó al paso de un joven que circulaba en una motocicleta de colores anaranjado y negro, quien, debido al exceso de velocidad, no alcanzó a detenerse y chocó contra un costado del vehículo.

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Milagrosamente, el motociclista solo sufrió lesiones leves y, aunque fue auxiliado por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), no fue necesario su traslado a un hospital. Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, pero se esperaba que hubiera un acuerdo entre los involucrados.