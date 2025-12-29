Chofer de camioneta atropella a ciclista

Matehuala.- El sábado por la tarde el conductor de una camioneta atropelló a un ciclista en el cruce de las calles Juárez y Regules, el ciclista quedó tirado en medio de la calle y fueron los elementos de la Cruz Roja quienes le brindaron los primeros auxilios.

Los hechos se presentaron el pasado sábado en calles de la zona centro de la ciudad, en donde nuevamente la falta de precaución y el exceso de velocidad provocaron que el conductor de una camioneta terminara arrollando a un ciclista, quien quedo tirado a media calle, testigos del accidente pidieron a poyo a corporaciones de emergencia.

Al lugar acudieron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios a una persona de sexo masculino, quien manejaba una bicicleta el que debido al fuerte impacto que recibió por la camioneta, sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que los paramédicos lo trasladaron en una ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal, para llevar a cabo las investigaciones del accidente y deslindar responsabilidades, la bicicleta y la camioneta fueron enviadas a la pensión.

