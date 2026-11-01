Cierran calles aledañas a panteones municipales

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Matehuala.- Con motivo del día de muertos, la Coordinación de Tránsito y Vialidad cerró las calles del Panteón Miguel Hidalgo y el Panteón Guadalupe, las calles permanecerán cerradas y se abrirán nuevamente ya por la noche del 2 de noviembre.

La coordinación de Tránsito Municipal informa del cierre de la carretera a Villa de La Paz, entre la Glorieta Fundadores y Fernando Amilpa, y Juárez con Avenida Frayle, esto con el fin de brindar cobertura y seguridad a las personas que visitarán a sus fieles difuntos, así como la instalación de comerciantes.

La misma acción fue realizada en el Panteón Hidalgo, con el cierre de la calle Aramberri, entre Julián de los Reyes y Madero.

Se pide a la ciudadanía y visitantes que busquen vías alternas o lugares permitidos para estacionar sus vehículos y evitar aglomeración vehicular, permitiendo el libre tránsito durante estos días.

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Asimismo, las corporaciones policiacas y de auxilio estarán realizando rondines en los cementerios de Matehuala, para estar al pendiente de los visitantes y atender cualquier emergencia que se llegara a presentar, esperando terminar con saldo blanco.