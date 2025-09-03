Como atractivo turístico: curiosos suben al RedMetro solo para conocerlo

El servicio de MetroRed en Ciudad Valles aún no inicia operaciones, sin embargo, los operadores han permitido que los ciudadanos ingresen a las unidades para conocerlas, informó la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta.

Los camiones eléctricos han recorrido ya las dos rutas con las que arrancará este sistema de transporte gratuito, lo que ha generado confusión entre automovilistas y peatones, pues algunos pensaron que ya estaba en funcionamiento.

Martínez Acosta explicó que durante los stops de prueba los conductores suelen ser abordados por ciudadanos curiosos que piden subir a las unidades. Aunque se les permite conocer el interior, aclaró que no se realizan traslados de pasajeros por protocolos de seguridad.

La funcionaria puntualizó que aún no existe fecha oficial para la inauguración de las dos líneas de MetroRed, que tendrán estaciones de ascenso y descenso a lo largo de la ciudad.