logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos: Acuerdan México y EU grupo de alto nivel contra cárteles

Fotogalería

Fotos: Acuerdan México y EU grupo de alto nivel contra cárteles

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Como atractivo turístico: curiosos suben al RedMetro solo para conocerlo

En Ciudad Valles por protocolo esta prohibido trasladar pasajeros en la fase de prueba

Por Huasteca Hoy

Septiembre 03, 2025 06:05 p.m.
A
Como atractivo turístico: curiosos suben al RedMetro solo para conocerlo

El servicio de MetroRed en Ciudad Valles aún no inicia operaciones, sin embargo, los operadores han permitido que los ciudadanos ingresen a las unidades para conocerlas, informó la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta.

Los camiones eléctricos han recorrido ya las dos rutas con las que arrancará este sistema de transporte gratuito, lo que ha generado confusión entre automovilistas y peatones, pues algunos pensaron que ya estaba en funcionamiento.

Te puede interesar: Irregularidades en capacitación de jóvenes

Martínez Acosta explicó que durante los stops de prueba los conductores suelen ser abordados por ciudadanos curiosos que piden subir a las unidades. Aunque se les permite conocer el interior, aclaró que no se realizan traslados de pasajeros por protocolos de seguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La funcionaria puntualizó que aún no existe fecha oficial para la inauguración de las dos líneas de MetroRed, que tendrán estaciones de ascenso y descenso a lo largo de la ciudad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Como atractivo turístico: curiosos suben al RedMetro solo para conocerlo
Como atractivo turístico: curiosos suben al RedMetro solo para conocerlo

Como atractivo turístico: curiosos suben al RedMetro solo para conocerlo

SLP

Huasteca Hoy

En Ciudad Valles por protocolo esta prohibido trasladar pasajeros en la fase de prueba

Circulaba con droga en su moto
Circulaba con droga en su moto

Circulaba con droga en su moto

SLP

Carmen Hernández

Protestan por falta de maestro
Protestan por falta de maestro

Protestan por falta de maestro

SLP

Carmen Hernández

Paterfamilias amagan con más protestas, de no tener respuesta de SEGE

No hay colocación de arañas: P. Mora
No hay colocación de arañas: P. Mora

No hay colocación de arañas: P. Mora

SLP

Redacción