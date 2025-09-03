No hay colocación de arañas: P. Mora

CIUDAD VALLES.- La gerencia de Iberparking dio a conocer que no hay colocación de arañas, sino que los trabajadores salen a hacer verificación y revisión de los parquímetros, ante la duda sobre si pagar o no, o si serán sancionados con el inmovilizador o “araña”.

Diana Paulín Mora, gerente de Iberparking informó que “no se están realizando inmovilizaciones”, sin embargo, los trabajadores han hecho recorridos para la cotidiana verificación de los aparatos que sirven de parquímetros.

Comentó finalmente que, esto continuará hasta el día de mañana, cuando se efectuarán los acuerdos entre el Ayuntamiento y la empresa.