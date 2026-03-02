Con deporte y convivencia festejan el día de la familia

Matehuala.- En el marco del Día de la Familia, el Sistema Municipal DIF llevó a cabo una celebración con un encuentro deportivo y de emprendimiento en el Parque Álvaro Obregón que busca fortalecer la unión y convivencia familiar.

Durante la jornada se contó con la participación de diversos grupos deportivos que se enfrentaron en torneos de fútbol y ajedrez.

También se contó con la exhibición de box, basquetbol y skate, entre risas, porras y momentos de sana competencia, las familias disfrutaron de un espacio diseñado para convivir y compartir, donde estuvieron los niños y jóvenes conviviendo con sus familias.

Para terminar las actividades se llevó a cabo una entrega de premios y reconocimientos a todos los participantes en las diferentes actividades que se llevaron a cabo, también se realizó El Mercadito del Emprendimiento, donde muchos jóvenes aprovecharon y colocaron sus puestos para ofrecer a la venta su productos y servicios, esta es una manera de apoyar la economía local.

Porque la familia es el corazón de nuestra comunidad, se llevaron a actividades que fortalecen los lazos, promueven valores y construyen un Matehuala más unido, donde se pueda crear nuevamente la integración familiar y sobre todo fomentar el deporte en niños y jóvenes.