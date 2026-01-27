Con evento musical clausuran la Ferepaz

Villa de la Paz.- Concluyó la Feria Regional de Villa de la Paz -FEREPAZ 2026-, donde autoridades policiacas y corporaciones de auxilio reportaron saldo blanco durante las actividades culturales y deportivas que se llevaron a cabo durante el evento.

Como parte de los festejos se presentaron varios artistas en el Teatro del Pueblo, los primeros días se resintió un fuerte frío, lo que provocó poca asistencia, sin embargo, los primeros días se contó con la presencia de las corporaciones policiacas y de auxilio que estuvieron resguardando el área, para atender cualquier contingencia que se llegara a presentar.

Elementos de Protección Civil Municipal estuvieron acudiendo a los puestos de comida, para verificar que cumplieran con las medidas de seguridad, sobre todo conexiones de mangueras de gas y el sistema eléctrico para evitar algún accidente durante la feria.

También acudieron a los puestos donde vendían otros artículos para verificar el sistema eléctrico, para evitar algún problema, les hicieron algunas observaciones, para reparar inmediatamente o les cerraban el puesto.

Para concluir las festividades de la Feria Regional de la Paz se realizó la clausura con la presentación del grupo musical el Poder del Norte con lleno total y se incrementó la seguridad, el domingo se llevó a cabo una expo ganadera para terminar las actividades.