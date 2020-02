Con maquinaria rentada opera el Relleno Sanitario

MATEHUALA.- Con tres máquinas rentadas se trabaja en el Relleno Sanitario Intermunicipal a fin de darle el tratamiento que requiere la basura.

El director de Servicios Públicos Municipales, José Refugio Maldonado Manzo, indicó que en el Relleno Sanitario no se ha dejado de trabajar y aunque no se cuente con maquinaria propia, "tenemos que sepultar la basura para que no quede a cielo abierto".

Mencionó que la administración pasada dejó maquinaria inservible como una retroexcavadora además de un Bulldozer, pero con eso no se puede trabajar.

Por eso "nos vimos en la necesidad de rentar maquinaria para el trabajo en el Relleno Sanitario", señaló el funcionario.

Dijo que la maquinaria que rentan es un Bulldozer, un cargador frontal, así como una retroexcavadora para poder sacar el trabajo diario. "Aquí no hay descanso se trabaja en los 365 días del año más de 16 horas diarias", concluyó.