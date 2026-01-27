Concluyen fiestas del Santo Niño de Atocha
Matehuala.- Concluyeron las fiestas patronales en honor al Santo Niño de Atocha, donde se llevó a cabo un novenario en el templo de Sagrario, en el cual estuvieron llegando danzas y peregrinaciones de distintas colonias de la ciudad, catecismos, grupos católicos juveniles, colegios para finalizar hubo una misa oficiada por monseñor Margarito Salazar Cárdenas.
Desde temprana hora hubo un rosario de aurora, y posteriormente se llevaron a cabo las tradicionales mañanitas al Santo Niño de Atocha, durante el día estuvieron llegando peregrinaciones de distintos lugares, muchos acudieron a ver la imagen y pedirle por algún milagro, pero también hay quienes le tienen una manda y van a cumplirla.
Dentro de las fiestas patronales se llevó a cabo una exhibición de varios grupos de danzantes de Matehuala, quienes estuvieron realizando una presentación muy especial, ya por la tarde se llevó a cabo una misa oficiada por el obispo Margarito Salazar Cárdenas, así mismo entraron las últimas peregrinaciones al templo y fueron a ponerle flores y velas a la imagen.
La Imagen del Santo Niño de Atocha tenía dulces para todos los peregrinos que llegaban y sobre todo para los niños, al término de la misa se llevó a cabo la presentación de grupos musicales para que la gente se animara a bailar, así mismo hubo una gran muestra de fuegos artificiales, también se colocó el juego del palo encebado.
