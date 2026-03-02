logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Conductor se lesiona una mano al chocar

Por Redacción

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Conductor se lesiona una mano al chocar

CIUDAD VALLES.- Un joven resultó con lesiones en una mano luego de chocar su vehículo contra un poste de concreto sobre la avenida Universidad.

El percance ocurrió este domingo alrededor del mediodía, en el cruce con la calle Flores Magón, vía que conduce a la Glorieta Hidalgo.

Un joven identificado como Alan M., vecino de la colonia Rafael Curiel, circulaba en un vehículo Nissan Versa guinda con dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hacia el bulevar México-Laredo.

Sin embargo, al llegar al cruce mencionado, perdió el control del volante y se impactó de frente contra un poste de concreto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Debido al fuerte impacto se activaron las bolsas de aire, y el joven se lesionó la mano con el plástico del volante.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio; sin embargo, se negó a ser trasladado a un centro médico.

Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes solicitaron apoyo de una grúa para retirar la unidad. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas
Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas

Prometen aumento a policías... y no llega tras cuatro quincenas

SLP

Huasteca Hoy

Agentes aseguran que han pasado cuatro quincenas sin que se refleje la homologación a 15 mil pesos

Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles
Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles

Hace recuento de visitas Salud Casa por Casa en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Bienestar reporta resultados de la primera etapa

Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles
Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles

Joven resulta herido tras choque en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Autoridades de Seguridad Pública y Tránsito Municipal atendieron el incidente y retiraron el vehículo accidentado.

Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale
Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale

Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

El conductor perdió el control entre Jalpilla y Picholco, lo que provocó el choque contra el muro de contención.