Conductor se lesiona una mano al chocar

CIUDAD VALLES.- Un joven resultó con lesiones en una mano luego de chocar su vehículo contra un poste de concreto sobre la avenida Universidad.

El percance ocurrió este domingo alrededor del mediodía, en el cruce con la calle Flores Magón, vía que conduce a la Glorieta Hidalgo.

Un joven identificado como Alan M., vecino de la colonia Rafael Curiel, circulaba en un vehículo Nissan Versa guinda con dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hacia el bulevar México-Laredo.

Sin embargo, al llegar al cruce mencionado, perdió el control del volante y se impactó de frente contra un poste de concreto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Debido al fuerte impacto se activaron las bolsas de aire, y el joven se lesionó la mano con el plástico del volante.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio; sin embargo, se negó a ser trasladado a un centro médico.

Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes solicitaron apoyo de una grúa para retirar la unidad.