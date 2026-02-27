Conflicto entre paterfamilias, por presunto desfalco

CIUDAD VALLES.- Denuncia paterfamilia de la Secundaria 6 a directiva de la Asociación de Padres de Familia (APF) por el supuesto desfalco de 184 mil pesos del dinero de los papás de esa escuela; los acusados dicen que se trata de un complot salido de la dirección.

Miguel Ángel González Paz, padre de familia, denunció ante la Fiscalía General del Estado por abuso de confianza al tesorero de la APF, Luis César Vega y a la presidenta de la misma asociación, Sofía Adriana Salazar Trejo, porque considera que se gastaron 184 mil pesos, producto de las cuotas de los paterfamilias. El número de expediente es el 00079/26.

Sofía Adriana Salazar refirió que el dinero está en una cuenta bancaria de BBVA, sin embargo, Miguel Ángel González tiene un conflicto de intereses sobre tal dinero, ya que es esposo de Italia Alfonso Obregón, quien es hermana de la directora del plantel, Rosalía del Carmen Alfonso Obregón, a la cual señalan de querer manejar el dinero de los padres a su antojo.

El tesorero dijo que, puesto que ya fue denunciado en la Fiscalía, ahora a ésta y sólo a ésta le entregará el dinero cuando se le requiera.

Miguel Ángel González refirió que el estado de cuenta que enseñan los de la directiva es un documento que cualquiera puede hacer en una computadora y que no presentan el desglose de los movimientos realizados de los recursos de paterfamilias.