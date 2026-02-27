Continúan incendios en la Zona del Altiplano

Villa de la Paz.- Continúan los incendios no solo en Matehuala sino en todo el Altiplano potosino, ahora reportaron un fuerte incendio en este municipio, donde al parecer se incendió un enorme terreno donde hay una casa habitación, afortunadamente no hubo lesionados gracias a la oportuna intervención de los Bomberos y comuneros que apoyaron para controlar el fuego.

Los hechos se generaron en la calle Zaragoza, donde se generó un fuerte incendio en un domicilio particular en el que hay una casa y un enorme terreno, sin embargo, debido a la falta de lluvia y la maleza seca, al prenderle fuego rápidamente se extendió el incendio, los vecinos del lugar pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio, ya que los habitantes de la zona no podían controlar el fuego.

Al lugar llegaron los Bomberos de Matehuala quienes empezaron a trabajar para lograr apagar el fuego, vieron que se trataba de un lugar de gran extensión y ya estaba casi todo quemado el lugar, después de algunas horas lograron apagar el fuego y no se extendió por más áreas de la ciudad.

Por otra parte, de manera extraoficial los comuneros mencionaron que al lugar también acudió una pipa de agua por parte del gobierno municipal, pero esta no estaba llena y rápidamente se acabó el agua que usaban los comuneros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí