Contreras Malibrán "casi tira el arpa"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Surge la información de que el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán habría puesto la renuncia sobre la mesa de David Medina Salazar por el asunto de los artesanos.

El pasado jueves 29 de octubre, Luis Ángel Contreras habría redactado la renuncia debido a que sus trabajos de persuasión para que los artesanos se retiraran fueron en vano, ya que al final del día, ese mismo jueves en la noche, inició el Festival Xantolo con todo y artesanos instalados en la plaza.

El mismo jueves, el alcalde David Medina Salazar reapareció luego de estar ausente toda la semana y la separación del cargo ya no se dio, incluso, este sábado, Contreras Malibrán dijo que "no se desharán de mi tan fácil", cuando contestó los cuestionamientos al respecto.