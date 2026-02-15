logo pulso
Cuatro de cada 100 personas sufren depresión

Por Redacción

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
Cuatro de cada 100 personas sufren depresión

CIUDAD VALLES.- De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Salud, cuatro de cada 100 personas sufren depresión en México. 

La Secretaría de Salud a nivel federal y la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM dieron a conocer que en México, al menos 3.6 millones de personas sufren depresión y, de este universo, el 1 por ciento pasa por el más profundo de los estados depresivos. 

En concordancia con esos números, que significan casi el 4 por ciento de la población de México, en este municipio, en donde viven 188 mil habitantes, alrededor de siete mil 500 personas sufren el padecimiento mental y 75 de ellas cursan por la peor de las facetas de este mal. 

El pasado martes 10 de febrero, un joven de menos de 30 años subió a la antena de una estación de radio para tirarse desde una altura de 110 metros, aunque un par de rescatistas, bomberos voluntarios pudieron disuadirlo del suicidio.

