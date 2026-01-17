Cuatro jóvenes para reina de la Ferepaz

Villa de la Paz.- Cuatro jovencitas compiten para reina de la Feria Regional de Villa de la Paz, cada una de ellas refleja los valores que identifican al pueblo paceño, el respeto, alegría y solidaridad de esta tierra, por lo que se invita a los paceños a apoyarlas pues por el simple hecho de participar ya todas son unas ganadoras.

Las participantes son Debany, Cristal, Jolette y Saira quienes se disputan la corona de Señorita Feria Regional de Villa de la Paz 2026, la elección y coronación será este lunes a las ocho de la noche en el Teatro del Pueblo, luego será la inauguración de la Feria.

Previo a este evento se llevará a cabo un desfile por las principales calles del municipio a las seis de la tarde, este desfile iniciará en el Centro Cultural para terminar en la Plaza Centenario, se exhorta a la población aplaudir a las candidatas, conocerlas y apoyar a su favorita que será la próxima reina de la feria, y estará presente en las actividades que se llevarán a cabo.

Para elegir a la ganadora habrá un jurado calificador, una pasarela con diferentes tipos de vestidos y una sesión de preguntas y respuestas, de acuerdo a esto los jueces serán los que las calificarán y elegir a la ganadora.

