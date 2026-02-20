Dan mantenimiento al relleno sanitario

SAN CIRO DE ACOSTA.- Se realizan trabajos de mantenimiento en el relleno sanitario, fue compactada la basura y se colocaron capas de tierra para cubrir todos los desechos que llegan al tiradero de basura.

La dirección de Obras Públicas realizó trabajos de compactación de los desechos que son tirados en el relleno sanitario, para evitar problemas de insalubridad.

Se realizaron acciones en distribución en capas de desechos, las que fueron compactadas.

Se colocó tierra en capas de 20 centímetros, con equipo pesado en orugas, extracción, carga y acarreo de material para que quedara bien compactada la basura.

Se busca minimizar los olores y mejorar la operatividad del relleno sanitario, diariamente se recolectan 30 toneladas de desechos, las que son tiradas en un sector del relleno sanitario, según se van llenando las celdas, extendiendo la vida útil del sitio, maximizando el espacio y minimizando la proliferación de olores y plagas al cubrir la basura con capas de tierra