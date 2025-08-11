De 65%, ocupación hotelera en Valles el fin de semana

CIUDAD VALLES.- En un 65 por ciento estuvo la ocupación hotelera de la zona este fin de semana, de acuerdo con la directora de Turismo, Alejandra Soria Treviño.

La encargada de la oficina, expuso que este fin de semana hubo afluencia turística en buenos números, tomando en cuenta que las vacaciones de verano tienen lapsos de poca circulación de foráneos, dado el periodo de descanso más largo que en Semana Santa.

En este periodo, 65 de cada 100 habitaciones disponibles, registraron visitantes.

El espectro de habitaciones en Valles es de 1 mil 300, es decir, en este fin de semana habrían estado llenas 845 cuartos de hotel en el municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí