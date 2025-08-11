Concluye campamento en el Centro Cultural

Matehuala.- Con gran éxito terminó el Campamento de Verano del Centro Cultural, el cual tuvo una excelente respuesta por parte de los niños y niñas que acudieron, donde hubo danza, pintura, baile y muchas cosas más.

Entre sonrisas, abrazos y recuerdos que quedarán para siempre concluyó el campamento, una experiencia en la que niñas y niños vivieron semanas llenas de creatividad, amistad y descubrimientos, y de esta manera hacer actividades recreativas de gran aprendizaje durante su temporada vacacional.

Los participantes exploraron talleres como pintura, música, manualidades, cocina, arte, zumba y turbo fuego, donde no solo desarrollaron nuevas habilidades, sino que también aprendieron el valor de compartir, trabajar en equipo y confiar en su propio talento, estos aprendizajes les serán de gran ayuda en su vida.

El director de Cultura Municipal, José Ascensión Hernández Elizalde, agradeció a los padres de familia por confiar en el equipo de Fomento Cultural para guiar a sus hijos en esta aventura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Con su participación, demuestran que valoran el arte y la cultura como herramientas para el desarrollo integral de la niñez”, expresó.

De esta manera los niños ya se van a preparar para el próximo regreso a clases y el inicio del ciclo escolar 2025-2026.