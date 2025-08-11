Detienen a dos sujetos, traían droga y un arma

CIUDAD VALLES. -En diferentes circunstancias, policías de la Guardia Civil Estatal detuvieron a dos hombres en la Huasteca Potosina; uno traía varias dosis de droga y el otro portaba un arma prohibida.

A través de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI) de forma conjunta con efectivos la Guardia Civil Estatal y de la Secretaria de la Defensa Nacional, en la colonia Santa Rosa, en el Municipio de Ciudad Valles, detuvieron a José N. de 37 años de edad.

El sujeto fue interceptado y procedieron a efectuarle una inspección de seguridad, donde le encontraron seis bolsas con marihuana y 14 dosis de la droga sintética conocida como “cristal”.

Por ese motivo procedieron a leerle sus derechos, y posteriormente lo llevaron ante la FGE.

Por otro lado, en la localidad de Agua Zarca en el Municipio de Tamazunchale, Albino N. de 52 años de edad quedó bajo arresto por presunta posesión de una navaja de 14 centímetros de longitud.

El sujeto habría incurrido en el delito de portación de las armas prohibidas, por eso fue llevado ante la FGE.