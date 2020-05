Decomisan cerveza en filtro de revisión

XILITLA.- En filtro de revisión ubicado en la comunidad de "La Conchita", elementos de la Policía Municipal en coordinación con personal de Comercio, realizaron el aseguramiento de 45 cajas de cerveza, las cuales eran trasladadas en una camioneta tapadas con una lona, quedando a disposición del síndico municipal.

El personal de Comercio indicó que desde el mes pasado se giró un oficio a las tiendas comerciales, cadenas transnacionales, bares, cantinas, restaurantes y bodegas con venta de cerveza que debido a la situación de la contingencia sanitaria por el Covid-19, se suspendía la venta de todo tipo de bebidas embriagantes, como parte de las acciones para evitar la aglomeración de personas, poniendo la Ley Seca.

Sin embargo, una empresa distribuidora que se ubica en la Cabecera Municipal hizo caso omiso, y procedió a la venta de 45 cajas del producto entre charolas y botellas de cerveza, el conductor se identificó como Sergio con domicilio en la delegación de El Pujal, en el municipio de Ciudad Valles, mismo que viajaba en una camioneta Dodge Dakota Pick Up color azul, con placas del estado, refiriendo que la cerveza era para comercializarla en ese lugar.

Algunos vecinos en el municipio han referido que, pese a la restricción de venta de cerveza, se sigue realizando de manera clandestina, aunado a que el director de Alcoholes no ha hecho operativos para verificar que realmente las cantinas no tengan al interior personas consumiendo, o que las tiendas respeten la restricción de no venta.