Desabasto de agua en Catorce

Real de Catorce.- Los habitantes que habitan en la para alta de esta cabecera municipal están padeciendo la falta de agua y es que la población ha crecido mucho hacia esos sitios del municipio.

La presidenta municipal María Guadalupe Carrillo Rodríguez, informó que es una situación muy problemática para las personas que habitan en la zona alta, que ya enfrentan problemas de abasto de agua y hay las quejas de los habitantes. En este aspecto dijo que se hizo un estudio para buscar la solución, se construyó una pila para que se extraiga el agua de la mina de San Agustín y llegue a la pila.

Ahora sólo se espera que la CFE venga a hacer la conexión de la red eléctrica para echar andar el proyecto y se quiere agilizar los trabajos, porque la Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina y es cuando hay más consumo, para que no haya desabasto en los hoteles, restaurantes por la gran demanda de servicio que se requerirá.

Reconoce la Alcaldesa el crecimiento urbano y el agua que viene del manantial que abastece a la población ya no es suficiente y actualmente menos, porque no ha llovido y eso está agravando la situación. Refiere que se está brindando apoyo a familias de zonas donde no hay agua, se les abastece por medio de pipas para que tengan el líquido indispensable para sus necesidades esenciales.