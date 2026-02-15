Desabasto de medicinas en el hospital Bienestar
RIOVERDE.- Persiste el desabasto de medicamento en el Hospital IMSS Bienestar, son pocas las claves que tienen que no0 logran servir de mucho para pacientes enfermos.
En el nosocomio también tiene el problema de la falta de médicos para que atiendan a la población de la Zona Media, Guanajuato y Querétaro.
Sin embargo, la gente que por necesidad acude a recibir atención médica, prácticamente solo acuden a consulta y a que le proporcionen la receta, porque no hay medicinas para poder sanar de sus males.
Es por ello que se ven obligados a comprar la medicina y en caso de que el paciente quede internado, la familia tiene que buscar de dónde sacar dinero para adquirir los medicamentos.
