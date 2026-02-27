logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Estado

Desalojan a adultos mayores; los apoyará el Ayuntamiento

Por Redacción

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Un desalojo de adultos mayores de una casa en la calle Galeana requirió de la intervención de la Dirección del Adulto Mayor del Ayuntamiento.

Ayer por la mañana, una pareja de adultos mayores tuvo que sacar sus cosas de una casa donde vivieron durante décadas, debido a un proceso legal en el que la heredera de la vivienda concluyó el juicio de intestado.

Aunque los ancianos (quienes cuidan de una persona discapacitada) estaban avisados sobre la diligencia a realizarse ayer por la mañana, la directora de Adulto Mayor, Aracely Vázquez Esparza dijo que apoyará con alojamiento a la familia, mientras arreglan la mudanza a otro sitio, para que no enfrenten problemas.

Fiscalía investiga denuncia de desfalco en Secundaria 6 de Ciudad Valles
SLP

PULSO

El monto denunciado asciende a 184 mil pesos, producto de las cuotas escolares recaudadas.

Funcionarios estatales revisan medidas de seguridad en paraje Micos
SLP

El Universal

La inspección busca garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad antes de Semana Santa.

Sancionan a alumnos del CBTis 46 por video violento
SLP

Huasteca Hoy

Deberán cursar programa contra la violencia

Vacunan casa por casa contra sarampión en Matehuala
SLP

Redacción

Aplican biológicos casa por casa en colonias del Altiplano potosino.