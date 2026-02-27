Desalojan a adultos mayores; los apoyará el Ayuntamiento

CIUDAD VALLES.- Un desalojo de adultos mayores de una casa en la calle Galeana requirió de la intervención de la Dirección del Adulto Mayor del Ayuntamiento.

Ayer por la mañana, una pareja de adultos mayores tuvo que sacar sus cosas de una casa donde vivieron durante décadas, debido a un proceso legal en el que la heredera de la vivienda concluyó el juicio de intestado.

Aunque los ancianos (quienes cuidan de una persona discapacitada) estaban avisados sobre la diligencia a realizarse ayer por la mañana, la directora de Adulto Mayor, Aracely Vázquez Esparza dijo que apoyará con alojamiento a la familia, mientras arreglan la mudanza a otro sitio, para que no enfrenten problemas.