Desvinculan quema de camioneta con detención de extorsionadores

CIUDAD VALLES.- El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez refirió que no han tenido información que pudiera relacionar la captura de los extorsionadores con la quema de un camión, perteneciente a un empresario verdulero.

El viernes, en la calle Negrete, frente al Mercado Gonzalo N. Santos, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres, Adán N. de 39 años y Sadoth N. de 43 años, por el delito de extorsión, de acuerdo con testimonios de comerciantes y hasta el domingo en la tarde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer los pormenores en un boletín oficial.

La madrugada del sábado, en la esquina de Álvaro Obregón con General Anaya, en la colonia Hidalgo, un camión de la empresa denominada "El Negris" ardió hasta la estructura.

Este hecho levantó suspicacias entre los internautas, que relacionan el hecho de la quema como una respuesta a las detenciones, sin embargo, Torres Sánchez dijo que en su oficina "no tenemos esa información así, pero se está investigando y la Fiscalía (General del Estado) ya les dará más detalles".

