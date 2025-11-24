Detienen a hombre con billete falso y presunta droga en Tampamolón
Llevaba cuatro bolsas con sustancia similar a cristal; quedó a disposición de la Fiscalía.
Un hombre fue detenido en el municipio de Tampamolón, luego de que intentara pagar mercancía con un billete falso, además de encontrársele presunta droga entre sus pertenencias.
Inauguran la sede de la GN en Tamuín
El destacamento brindará seguridad a este municipio y Tampamolón
El hecho se registró tras la denuncia inmediata de la persona afectada, encargada de un establecimiento comercial, quien detectó que el cliente pretendía pagar con un billete apócrifo de mil pesos.
Elementos de la Guardia Civil Estatal interceptaron a Víctor "N", de 41 años, y realizaron una inspección de seguridad en la que encontraron, además del billete falso, cuatro bolsas con una sustancia con características similares a la droga sintética conocida como cristal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.
no te pierdas estas noticias
Detienen a hombre con billete falso y presunta droga en Tampamolón
Huasteca Hoy
Llevaba cuatro bolsas con sustancia similar a cristal; quedó a disposición de la Fiscalía.
Advierten por cobros ilegales de "coyotes" en Valles
Huasteca Hoy
Autoridades municipales piden no pagar por supuestos "deslindes"