logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Películas de varios géneros para ver un día aburrido

Fotogalería

Películas de varios géneros para ver un día aburrido

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Detienen a hombre con billete falso y presunta droga en Tampamolón

Llevaba cuatro bolsas con sustancia similar a cristal; quedó a disposición de la Fiscalía.

Por Huasteca Hoy

Noviembre 24, 2025 07:45 p.m.
A
Detienen a hombre con billete falso y presunta droga en Tampamolón

Un hombre fue detenido en el municipio de Tampamolón, luego de que intentara pagar mercancía con un billete falso, además de encontrársele presunta droga entre sus pertenencias.

LEA TAMBIÉN

Inauguran la sede de la GN en Tamuín

El destacamento brindará seguridad a este municipio y Tampamolón

El hecho se registró tras la denuncia inmediata de la persona afectada, encargada de un establecimiento comercial, quien detectó que el cliente pretendía pagar con un billete apócrifo de mil pesos.

Elementos de la Guardia Civil Estatal interceptaron a Víctor "N", de 41 años, y realizaron una inspección de seguridad en la que encontraron, además del billete falso, cuatro bolsas con una sustancia con características similares a la droga sintética conocida como cristal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a hombre con billete falso y presunta droga en Tampamolón
Detienen a hombre con billete falso y presunta droga en Tampamolón

Detienen a hombre con billete falso y presunta droga en Tampamolón

SLP

Huasteca Hoy

Llevaba cuatro bolsas con sustancia similar a cristal; quedó a disposición de la Fiscalía.

Advierten por cobros ilegales de "coyotes" en Valles
Advierten por cobros ilegales de "coyotes" en Valles

Advierten por cobros ilegales de "coyotes" en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Autoridades municipales piden no pagar por supuestos "deslindes"

Cambios en la Diócesis de Valles:
Cambios en la Diócesis de Valles:

Cambios en la Diócesis de Valles:

SLP

Huasteca Hoy

Obispo Roberto Yenny anuncia nuevos nombramientos

Bloquean la Valles-Tampico; denuncian falta de apoyo al campo
Bloquean la Valles-Tampico; denuncian falta de apoyo al campo

Bloquean la Valles-Tampico; denuncian falta de apoyo al campo

SLP

Huasteca Hoy

Bloqueo en carretera Valles-Tampico por agricultores de Ébano