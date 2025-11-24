Detienen a hombre con billete falso y presunta droga en Tampamolón

Un hombre fue detenido en el municipio de Tampamolón, luego de que intentara pagar mercancía con un billete falso, además de encontrársele presunta droga entre sus pertenencias.

LEA TAMBIÉN Inauguran la sede de la GN en Tamuín El destacamento brindará seguridad a este municipio y Tampamolón

El hecho se registró tras la denuncia inmediata de la persona afectada, encargada de un establecimiento comercial, quien detectó que el cliente pretendía pagar con un billete apócrifo de mil pesos.

Elementos de la Guardia Civil Estatal interceptaron a Víctor "N", de 41 años, y realizaron una inspección de seguridad en la que encontraron, además del billete falso, cuatro bolsas con una sustancia con características similares a la droga sintética conocida como cristal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.