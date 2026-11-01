Dice Galindo que va contra Gallardía

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CIUDAD VALLES.- Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí estuvo en Valles para contradecirse respecto a Ricardo Gallardo, primero dijo que es promotor del "anti gallardismo" y luego que no tiene por qué pelearse con el Gobernador.

Aunque estaba en una reunión con medios de comunicación y anunció que reconectaría con viejos amigos de la Huasteca con miras al 2027, negó que anduviera en campaña.

Vaticinó que él podría ganar el 2027 (a la Gubernatura), junto con la sociedad civil y refirió que es anti gallardista, así como la mitad de los potosinos, según su percepción.

Luego comentó que, sin criticar a la senadora Ruth González Silva, él no se peleará con el Gobernador, mediáticamente porque el mandatario no estará en la boleta en 2027.

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