Distribuidora de leche se declara en quiebra

CIUDAD VALLES.- La empresa Sello Rojo, ubicada en el Libramiento Poniente dejó sin empleo a su plantilla de 33 trabajadores sin advertirles sobre el pago de una compensación o liquidación, de acuerdo con los mismos empleados que ahora no saben que harán al respecto.

Algunos de ellos explicaron que, durante años, trabajaron como comisionistas, sin sueldo, sino una “compensación por asistencia”, que no se les pagaba si sus ventas habían sido bajas y relataron que su horario de entrada era después de las cinco de la mañana, sin un horario fijo de salida.

En el transcurso de la mañana, algunos ya no pudieron entrar a las instalaciones de la empresa y otros más permanecían sin poder salir, con el portón cerrado, pero no se les había notificado de pago alguno, solamente que Sello Rojo cerraría sus puertas en Valles y que por la lejanía con la matriz, ubicado en el estado de Jalisco, ya no convenía a los intereses de ese negocio, mantener la sucursal vallense.