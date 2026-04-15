Dos lesionados deja una riña entre amigos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Dos lesionados dejó una riña entre amigos; los hechos ocurrieron en el Ejido de El Refugio, cuando una reunión de amigos terminó en una pleito.

Desafortunadamente dos hombres resultaron con lesiones de gravedad, por lo que algunos asistentes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al lugar se congregaron elementos de Seguridad Pública Municipal y paramédicos, quienes les brindaron los primeros auxilios a los lesionados, quienes al confirmar que tenían heridas de gravedad, los trasladaron para recibir atención hospitalaria.