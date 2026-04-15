logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Dos lesionados deja una riña entre amigos

Por Carmen Hernández

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
Dos lesionados deja una riña entre amigos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Dos lesionados dejó una riña entre amigos; los hechos ocurrieron en el Ejido de El Refugio, cuando una reunión de amigos terminó en una pleito. 

Desafortunadamente dos hombres resultaron con lesiones de gravedad, por lo que algunos asistentes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. 

Al lugar se congregaron elementos de Seguridad Pública Municipal y paramédicos, quienes les brindaron los primeros auxilios a los lesionados, quienes al confirmar que tenían heridas de gravedad, los trasladaron para recibir atención hospitalaria.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Inicia construcción de viviendas para el Bienestar en Valles
    Inicia construcción de viviendas para el Bienestar en Valles

    Inicia construcción de viviendas para el Bienestar en Valles

    SLP

    Pulso Online

    El programa se extenderá a las cuatro zonas del estado

    Colonos de Tanque Colorado, de fiesta
    Colonos de Tanque Colorado, de fiesta

    Colonos de Tanque Colorado, de fiesta

    SLP

    Jesús Vázquez

    Celebran 100 años de la dotación de sus tierras

    Profe acusado de abuso, separado de su cargo
    Profe acusado de abuso, separado de su cargo

    Profe acusado de abuso, separado de su cargo

    SLP

    Redacción

    Ya investiga la FGE la denuncia presentada

    Concluyó la Feria de la Charamusca
    Concluyó la Feria de la Charamusca

    Concluyó la Feria de la Charamusca

    SLP

    Jesús Vázquez