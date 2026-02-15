logo pulso
El Museo Regional invita al foro de mitos y leyendas

El evento será con causa, venderán antojitos

Por Carmen Hernández

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
El Museo Regional invita al foro de mitos y leyendas

RIOVERDE.- Este próximo 12 de marzo se llevará a cabo el foro Mitos y leyendas con causa en el Museo Regional de Rioverde, donde además se venderán antojitos mexicanos. 

Con la finalidad de recaudar fondos para el Museo, se estará llevando a cabo el evento, en las instalaciones ubicadas en calle Matamoros a las 6 de la tarde, donde se disertará sobre mitos y leyendas de la región. 

Se contará con venta de antojitos mexicanos y bebidas, también podrás disfrutar de los mitos y leyendas que se estarán exponiendo por parte de una persona especializada. 

Es por ello que se invita a la ciudadanía en general, para que apoye a la cultura y pase una tarde agradable acompañado de la familia, además de conocer algunos mitos y leyendas de la región.

