El Museo Regional invita al foro de mitos y leyendas

RIOVERDE.- Este próximo 12 de marzo se llevará a cabo el foro Mitos y leyendas con causa en el Museo Regional de Rioverde, donde además se venderán antojitos mexicanos.

Con la finalidad de recaudar fondos para el Museo, se estará llevando a cabo el evento, en las instalaciones ubicadas en calle Matamoros a las 6 de la tarde, donde se disertará sobre mitos y leyendas de la región.

Se contará con venta de antojitos mexicanos y bebidas, también podrás disfrutar de los mitos y leyendas que se estarán exponiendo por parte de una persona especializada.

Es por ello que se invita a la ciudadanía en general, para que apoye a la cultura y pase una tarde agradable acompañado de la familia, además de conocer algunos mitos y leyendas de la región.

