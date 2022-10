En fiestas de Xantolo sí habrá pirotecnia

CIUDAD VALLES. - El director de Protección Civil, Lino Alberto Gutiérrez Ramos dijo que hasta ahora no tiene ningún documento que prohíba la venta de pirotecnia, es decir, por lo pronto la venta de cohetes para Xantolo, no está prohibida.

A pesar de que el Alcalde sancionó y terminó corriendo a Juan Carlos Izaguirre, exdirector de la Feria, por adquirir pirotecnia estruendosa o explosiva el 15 de septiembre, no hay ninguna orden para dejar de vender esos artefactos en próximas fechas.

Gutiérrez Ramos expresó que “en estos días lo tengo que confirmar, porque hasta ahorita no tengo el antecedente jurídico que me establezca que no se permite pirotecnia”.

Poco antes de esta declaración mencionó que todavía no se establece el lugar en donde se colocarán los vendedores de estos artículos.