En riesgo los sueldos y aguinaldos en la UASLP

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta un panorama complicado para fin de año debido a la falta de aportaciones del Gobierno del Estado, lo que pondría en riesgo el pago de sueldos, aguinaldos y el fondo de pensiones.

El director de la Facultad de Estudios Profesionales, Isaac Lara Azuara, señaló que de continuar esta situación hasta diciembre, la crisis impactaría directamente a los trabajadores universitarios.

"Si para diciembre continúa la situación se complicaría el tema salarial, el tema de dar cumplimiento con los aguinaldos, el cumplimiento con el fondo de pensiones, son situaciones graves que al final del día van a impactar a todos los trabajadores", advirtió.

Te puede interesar: Irregularidades en capacitación de jóvenes

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El académico subrayó que la máxima afectación sería a la formación de 30 mil alumnos, pues aunque el problema no es directamente atribuible a la Universidad, los docentes no pueden ser obligados a laborar sin recibir una retribución.

La UASLP recalcó que el incumplimiento del convenio por parte del Gobierno del Estado podría agudizarse al cierre del año, complicando el funcionamiento de la institución.