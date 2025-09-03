logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos: Acuerdan México y EU grupo de alto nivel contra cárteles

Fotogalería

Fotos: Acuerdan México y EU grupo de alto nivel contra cárteles

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

En riesgo los sueldos y aguinaldos en la UASLP

Esto, por falta de aportación de gobierno del estado

Por Redacción

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
En riesgo los sueldos y aguinaldos en la UASLP

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta un panorama complicado para fin de año debido a la falta de aportaciones del Gobierno del Estado, lo que pondría en riesgo el pago de sueldos, aguinaldos y el fondo de pensiones.

El director de la Facultad de Estudios Profesionales, Isaac Lara Azuara, señaló que de continuar esta situación hasta diciembre, la crisis impactaría directamente a los trabajadores universitarios.

"Si para diciembre continúa la situación se complicaría el tema salarial, el tema de dar cumplimiento con los aguinaldos, el cumplimiento con el fondo de pensiones, son situaciones graves que al final del día van a impactar a todos los trabajadores", advirtió.

 Te puede interesar: Irregularidades en capacitación de jóvenes

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El académico subrayó que la máxima afectación sería a la formación de 30 mil alumnos, pues aunque el problema no es directamente atribuible a la Universidad, los docentes no pueden ser obligados a laborar sin recibir una retribución.

La UASLP recalcó que el incumplimiento del convenio por parte del Gobierno del Estado podría agudizarse al cierre del año, complicando el funcionamiento de la institución.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Como atractivo turístico: curiosos suben al RedMetro solo para conocerlo
Como atractivo turístico: curiosos suben al RedMetro solo para conocerlo

Como atractivo turístico: curiosos suben al RedMetro solo para conocerlo

SLP

Huasteca Hoy

En Ciudad Valles por protocolo esta prohibido trasladar pasajeros en la fase de prueba

Jóvenes camelenses a certamen Miss y Míster Universidad
Jóvenes camelenses a certamen Miss y Míster Universidad

Jóvenes camelenses a certamen Miss y Míster Universidad

SLP

Jesús Vázquez

Circulaba con droga en su moto
Circulaba con droga en su moto

Circulaba con droga en su moto

SLP

Carmen Hernández

Protestan por falta de maestro
Protestan por falta de maestro

Protestan por falta de maestro

SLP

Carmen Hernández

Paterfamilias amagan con más protestas, de no tener respuesta de SEGE