En Vanegas también cancelan "el Grito"

VANEGAS.- Las autoridades municipales determinaron suspender el Grito de Independencia para el martes 15 de septiembre en Vanegas.

La pandemia del Covid-19 ha obligado a que se suspenda toda actividad relacionada con las fiestas patrias, este año será diferente porque no habrá Grito de Independencia para recordar a los héroes que nos dieron patria y libertad la noche del 15 de septiembre, ni la verbena popular ni la actuación de grupos artísticos al igual que el desfile del 16 de septiembre, todo queda suspendido, dijeron las autoridades municipales

Son fechas muy importantes en las que todos los mexicanos recordamos a nuestros héroes que vitoreamos cuando el presidente municipal va nombrando a cada en uno de ellos, las familias se concentran en las afueras del Palacio Municipal para juntos dar el tradicional Grito de Independencia.

No obstante, para no extrañar el no celebrar las tradicionales fiestas patrias, se colocaron banderitas en lo que es la fachada de la Alcaldía como en la explanada.