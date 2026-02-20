logo pulso
En Villas de San Pedro demandan seguridad a GCE

Ola de atracos, ante impunidad de los delincuentes

Por Redacción

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Un grupo de vecinos del fraccionamiento Villas de San Pedro se reunieron con elementos de la Guardia Civil Estatal para hablar sobre la ola de robos que hay en ese sector que, les prometieron, tendría calidad de "privado".

La tarde de este miércoles, un grupo de avecindados en este sector reprocharon a elementos de la Guardia que los robos a casa habitación no han parado y que a pesar de los llamados a los números de emergencia, no ha habido respuesta ante la urgencia de reducir los actos delictivos ni tampoco incremento de seguridad en esa zona, al noroeste del municipio, cercana al sector de la Vista Hermosa, una de las partes de la mancha urbana con más habitantes del municipio.

También argumentaron que Paragon, la empresa que les vendió las viviendas les prometió que habría seguridad y que el fraccionamiento sería privado, cerrado con caseta, pero esto no ha ocurrido y siguen a merced de los delincuentes.

Hubo respuesta de parte de las autoridades de la Guardia Civil sobre el caso y un compromiso de que habría más vigilancia en la zona.

