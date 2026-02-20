Entrega INEA certificados de primaria y secundaria

Villa de la Paz.- Personal de INEA estuvo en el municipio para llevar a cabo exámenes especiales para las personas que no han terminado la primaria y secundaria, donde hubo buena respuesta de los paceños.

En la Presidencia Municipal docentes del INEA calificaron a las personas mayores de 15 años que presentaron exámenes especiales y de esta manera terminar sus estudios de primaria y secundaria, acudieron y de esta manera terminar exitosamente y les entregaron sus certificados y con estos avalan la conclusión de sus estudios.

De esta manera quien lo desee puede continuar sus estudios de nivel medio superior e incluso pueden llegar a terminar una carrera profesional, o buscar un buen empleo, pues hay muchas personas que al no tener certificado de primaria secundaria enfrentan problemas para conseguir un buen trabajo, por lo que exhortan a la población del Altiplano mayores de quince años de edad acudan quienes no tengan primaria y secundaria terminada, donde se les asesorará para que puedan obtener sus certificados de manera rápida.

En la actualidad aún hay un gran número de personas mayores de quince años de edad que no cuentan con certificado de primaria y secundaria, por lo que el INEA está llevando a cabo programas especiales para erradicar esta problemática y apoyar a las personas a que obtengan rápidamente sus certificados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí