logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Entrega INEA certificados de primaria y secundaria

Por Jesús Vázquez

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Entrega INEA certificados de primaria y secundaria

Villa de la Paz.- Personal de INEA estuvo en el municipio para llevar a cabo exámenes especiales para las personas que no han terminado la primaria y secundaria, donde hubo buena respuesta de los paceños.

 En la Presidencia Municipal docentes del INEA calificaron a las personas mayores de 15 años que presentaron exámenes especiales y de esta manera terminar sus estudios de primaria y secundaria, acudieron y de esta manera terminar exitosamente y les entregaron sus certificados y con estos avalan la conclusión de sus estudios.

 De esta manera quien lo desee puede continuar sus estudios de nivel medio superior e incluso pueden llegar a terminar una carrera profesional, o buscar un buen empleo, pues hay muchas personas que al no tener certificado de primaria  secundaria enfrentan problemas para conseguir un buen trabajo, por lo que exhortan a la población del Altiplano mayores de quince años de edad acudan quienes no tengan primaria y secundaria terminada, donde se les asesorará para que puedan obtener sus certificados de manera rápida.

En la actualidad aún hay un gran número de personas mayores de quince años de edad que no cuentan con certificado de primaria y secundaria, por lo que el INEA está llevando a cabo programas especiales para erradicar esta problemática y apoyar a las personas a que obtengan rápidamente sus certificados. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Controlan incendios en Mexquitic y Ciudad Fernández
Controlan incendios en Mexquitic y Ciudad Fernández

Controlan incendios en Mexquitic y Ciudad Fernández

SLP

Pulso Online

Se refuerzan brigadas en Cerritos y Guadalcázar para evitar avance de incendios en zonas serranas.

Sancionará Ecología a carniceros de mercado
Sancionará Ecología a carniceros de mercado

Sancionará Ecología a carniceros de mercado

SLP

Redacción

Presentan aplicación de guía turística
Presentan aplicación de guía turística

Presentan aplicación de guía turística

SLP

Redacción

Facilitará la estancia de turistas en Valles

Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura
Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura

Celebra alcaldesa cumple en la Casa de la Cultura

SLP

Redacción

Abundaron las bebidas espirituosas