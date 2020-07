Entregan despensas sin la sana distancia

RIOVERDE.- Municipio no respeta las medidas preventivas para evitar contagios de coronavirus en la entrega de despensas en comunidades.

Como se recordará, el Cabildo autorizó un recurso por 5 millones de pesos para la compra de despensas, sin embargo, hasta el momento el Municipio ha repartido más de 25 mil.

Las autoridades municipales citaron a las familias de las comunidades de Palomas y La Palmita donde se entregó diversos productos de la canasta básica para apoyarlos por la pandemia que se está viviendo.

Sin embargo, los asistentes no tenían la sana distancia, aunado a que no portaban cubrebocas, poniendo en riesgo a la población en general. Cabe destacar que el Municipio exige para ingresar al Palacio municipal el uso de cubrebocas y que sólo pasen dos personas por la sana distancia, pero en las comunidades no se respeta.