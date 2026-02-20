Entregan recursos a Brigada Red Fox

RIOVERDE.- La Brigada Red Fox recibió su pago del mes de enero que corre a cargo de la presidencia municipal, por los trabajos que desarrollan para contener y apagar un incendio.

Los integrantes de la Brigada que tras acudir a diversas comunidades a combatir los incendios forestales, recibió los recursos que se tienen establecidos, para que sigan apoyando en estas labores, sobre todo que ya están presentándose una serie de incendios forestales, algunos difíciles de contener.

Los elementos acudieron al Salón de Cabildo para recibir su salario que ascendió a 128, 650 pesos y para el arrendamiento del vehículo, por una cantidad de 8 mil pesos.

En su intervención, el alcalde Arnulfo Urbiola Román señaló que la finalidad es seguir apoyando a la Red Fox que acude a diversos sectores del municipio, para hacer frente a los incendios forestales, que confían no lleguen a dispararse, por la próxima temporada de calor.

