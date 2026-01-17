Equipan a policía municipal; entregan patrullas y chalecos

Ciudad del Maíz.- Equipan a la Policía Municipal, se adquirieron 5 patrullas y chalecos tácticos para los elementos, para una mayor seguridad en sus labores de vigilancia y combate a la delincuencia.

Con la finalidad de fortalecer la corporación policíaca, se aprobaron recursos para la compra de patrullas y equipo táctico para los agentes policiacos.

Por lo que se adquirieron 15 chalecos, 15 cascos, 30 placas, así como placas balísticas para cada una de las unidades, para una mayor protección y seguridad de los agentes en sus operativos de seguridad que llevan a cabo.

También se adquirieron 2 patrullas tipo Ram, ahora la corporación cuenta con 5 patrullas, por lo que se reforzará la vigilancia en cada una de las localidades más apartadas del municipio, donde se acentúa el consumo de alcohol, además de garantizar la seguridad de la población.

